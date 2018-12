Provoca un incidente e scappa: era ubriaco e con la patente sospesa

Durante l’ultimo weekend, caratterizzato anche dalla presenza di numerosi visitatori a Faenza attirati dalla caratteristica “Sagra del torrone”, sono proseguiti i controlli sulle strade cittadine da parte dei Carabinieri della compagnia manfreda. Particolare attenzione è stata data anche ai controlli della circolazione stradale.

In questo ambito i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno denunciato due persone per guida in stato di ebbrezza alcolica. Nel primo caso, si tratta di una 23enne bielorussa neopatentata, residente nel ravennate, che alla guida di una Renault Megane è stata sottoposta a controllo, a seguito di un incidente stradale, ed è risultata con un tasso alcolico pari a 0,45 grammi/litro, al di sopra del tasso consentito dalla legge per i neopatentati (pari a 0,0 grammi/litro); pertanto, come previsto dalla normativa vigente, alla donne è stata ritirata la patente di guida. Nel secondo caso un 21enne albanese residente a Faenza durante un controllo lungo corso Garibaldi è stato sorpreso alla guida della sua auto, una Volksvagen Golf, con un tasso alcolemico pari a 1,15 grammi/litro, ben al di sopra del tasso consentito dalla legge (pari a 0,5 grammi/litro). La patente gli è stata ritirata.

I Carabinieri della stazione di Casola Valsenio, invece, hanno denunciato un 41enne di Faenza, fermato e controllato a bordo del suo autocarro Fiat Ducato lungo la casolana immediatamente dopo aver causato un incidente stradale senza feriti e per essersi dato alla fuga. L'uomo stava guidando in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolico pari a 1,58 grammi per litro: inoltre avrebbe dichiarato falsamente di non avere con sè la propria patente di guida, mentre da successivi accertamenti si è scoperto che il 41enne aveva la patente sospesa. Per tali motivi è stato denunciato all’autorità giudiziaria di Ravenna per guida in stato di ebbrezza alcolica, fuga dopo incidente con soli danni alle cose e falsa attestazione a pubblico ufficiale.