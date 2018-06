False generalità e con un provvedimento di espulsione pendente: in manette

I Carabinieri della Compagnia di Ravenna proseguono nella minuziosa opera di controllo del territorio per contrastare i furti in abitazione con servizi organizzati su tutto il territorio di competenza e con l’impiego massivo di pattuglie.

Nel notte tra domenica e lunedì i militari della stazione di Russi hanno intercettato, in centro città, una berlina con a bordo una coppia di cittadini della Bosnia Erzegovina. L’uomo alla guida si sarebbe da subito mostrato insofferente al controllo, dichiarando di non avere con sè i documenti. Dall'identificazione sarebbe emerso che lo straniero aveva fornito ai militari false generalità e, inoltre, era gravato da un provvedimento di espulsione emesso il 30 maggio 2018 per il quale aveva 7 giorni per lasciare il territorio dello Stato. L'uomo, un 25enne già noto per reati contro il patrimonio, è quindi stato arrestato per false generalità. Lunedì mattina, al termine del processo direttissimo, con la convalida e la richiesta dei termini a difesa il Giudice del Tribunale di Ravenna gli ha imposto l’obbligo di firma in attesa della prossima udienza fissata a breve.