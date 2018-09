"Puliamo il mondo", bimbi a caccia di rifiuti tra spiaggia e pineta

Il Comune di Cervia ha aderito anche quest’anno all’iniziativa “Puliamo il mondo”, organizzata in Italia da Lega Ambiente, che corrisponde a “Clean Up the World”, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo che si propone, oltre che di ripulire spazi pubblici, di sensibilizzare i cittadini al mantenimento del patrimonio collettivo.

L’iniziativa, organizzata dall’Assessorato alle Politiche Ambientali, si è svolta a Cervia venerdì con la partecipazione di oltre 100 fra alunni e insegnanti delle scuole elementari del territorio, grazie anche alla collaborazione della Pubblica Assistenza Città di Cervia, Hera spa e alla partecipazione di tanti volontari. Tutti i partecipanti hanno effettuato la pulizia delle dune sabbiose tra la spiaggia e la Pineta di Pinarella. Gli Assessorati alle Politiche Ambientali ed alle Politiche Educative hanno confermato anche per il 2019 l’impegno a partecipare attivamente a questo importante progetto.