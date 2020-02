Pulizie nei portici di piazza Caduti, il sindaco: "Serve maggior decoro"

Giovedì pomeriggio il Provveditorato alle opere pubbliche ha dato il via a un intervento di pulizia complessiva della zona dei portici di piazza Caduti nella quale si trovano i suoi uffici. "Questi lavori colgono anche una nostra sensibilizzazione alla necessità di un maggior decoro per una zona così importante della città - commenta il sindaco Michele de Pascale - e si sommano ad altri analoghi che come Comune abbiamo realizzato nei muri esterni del palazzo dove aveva sede il Catasto, all’angolo tra via Guidone via Guerrini, e che stiamo realizzando nella zona tra la scuola Novello e la Classense".