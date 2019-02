Ingoia la cocaina per sfuggire ai Carabinieri: pusher finisce in ospedale

I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Faenza hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e violazione del divieto di ritorno nel comune di Faenza un 31enne marocchino.

Durante il servizio serale di controllo della città, un equipaggio del radiomobile ha notato uno straniero sospetto che, appoggiato all’esterno di un bar del centro, si guardava in giro come se aspettasse qualcuno. Vista la situazione anomala, i militari dell’arma hanno proceduto al controllo dell’uomo che, appena si è accorto dell’arrivo dela pattuglia, avrebbe infilato una mano in tasca tirandone fuori un piccolo involucro di colore bianco, ingoiandolo. Sicuri che quell’involucro contenesse cocaina, i Carabinieri hanno bloccato lo straniero e lo hanno perquisito, trovando addosso all’uomo anche 5 grammi di hashish diviso in dosi.

Vista l’ingestione di stupefacenti è stato richiesto anche l’intervento di un’ambulanza del 118, che ha trasportato lo straniero al pronto soccorso dell'ospedale manfredo. Sottoposto alle analisi di rito, dalle quali è risultato positivo all’assunzione di cocaina ma non in quantità tale da necessitare di trattamenti sanitari, l’uomo è stato dimesso. Accompagnato poi in caserma per le verifiche del caso, è risultato anche destinatario di un provvedimento di divieto ritorno nel comune di Faenza.

Per lui dunque è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria di Ravenna per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e violazione del divieto di ritorno nel comune di Faenza; infine il 31enne è stato allontanato dal comune manfredo.