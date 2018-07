Non si fermano all'alt dei Carabinieri: due pusher finiscono in manette

Due pusher sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze durante uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio svolto dai Carabinieri della Compagnia di Ravenna. In particolare nella notte una pattuglia della Stazione di Marina Romea, mentre effettuava un posto di controllo poco fuori l’abitato di Porto Corsini, ha notato un veicolo che sopraggiungeva in direzione centro e che, alla vista dei militari, ha cambiato repentinamente percorso.

I militari si sono messi all’inseguimento del mezzo, riuscendo a raggiungerlo e bloccarlo poco dopo. I due soggetti a bordo avrebbero tentato di sminuire la situazione e minimizzare il tentativo di fuga, ma i Carabinieri hanno perquisito il veicolo fino a rinvenire il motivo della preoccupazione dei ragazzi: un barattolo con quasi 8,5 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Al domicilio dei due, un 19enne e un 20enne italiani residenti a Bologna e incensurati, che trascorrono le vacanze sulla riviera ravennate, gli investigatori avrebbero rinvenuto altro materiale per il confezionamento e frazionamento delle dosi di stupefacenti, nonché elementi per ricostruirne la piccola attività di spaccio che i due ragazzi avrebbero organizzato per pagarsi la vacanza.

Di fronte alle evidenze raccolte, i due fermati sono stati arrestati. Venerdì mattian sono comparsi davanti al Giudice del Tribunale di Ravenna che, in attesa della prossima udienza, gli ha imposto la misura cautelare dell’obbligo della presentazione presso un ufficio di Polizia Giudiziaria.