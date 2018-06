Pusher si finge bagnino per procurarsi i clienti: la droga veniva consegnata a domicilio

Un'indagine, durata circa due settimane, ha permesso agli agenti della Squadra Mobile di Forlì di assicurare alla giustizia uno spacciatore 28enne di nazionalità albanese. L'attività, alla quale ha preso parte anche la Squadra Mobile di Ravenna, si è sviluppata nel confine tra il territorio ravennate e quello forlivese. In particolare il giovane sarebbe stato notato in più di una circostanza fare delle "consegne a mano". Giovedì i poliziotti l'hanno bloccato a Castiglione di Ravenna dopo aver consegnato alcune dosi di cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire circa 20 grammi di cocaina nonché 3300 euro in contanti come provento dell’attività di spaccio, un bilancino di precisione ed una pressa artigianale. L’uomo, da tempo in Italia senza un lavoro stabile, aveva col tempo trovato i suoi potenziali acquirenti durante la stagione estiva, fingendosi un bagnino tra Lido di Savio e Lido di Classe. Inoltre aveva collaudato un sistema di consegna delle dosi di cocaina, portando a domicilio direttamente quanto ordinato dai clienti.

L’attività ha permesso di sequestrare 25 grammi di droga e 4000 euro in contanti, nonché segnalare diversi acquirenti come consumatori ed assuntori a titolo personale della sostanza acquistata. Processato per direttissima (sostituto procuratore Fabio Magnolo), lo spacciatore è stato condannato a 8 mesi di reclusione e 2mila euro di multa pena sospesa.