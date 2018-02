Quale futuro per l'area "ex Cisa"? Se ne parla in un incontro

Il nuovo complesso commerciale che sorgerà nell'area dell'ex Cisa e la riqualificazione di quegli spazi sono i temi di cui si parlerà nell'incontro con il comitato "Salviamo l'area di via Zara", programmato per giovedì 15 febbraio alle 21 presso l'auditorium della scuola Don Milani, in via Corbari 92 a Faenza. All'iniziativa, promossa dal quartiere Centro sud, interverranno anche rappresentanti dell'amministrazione comunale e il comandante della Polizia municipale di Faenza Paolo Ravaioli.