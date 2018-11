Quale strada dopo il diploma? Orientamento universitario al Campus di Ravenna

Giovedì 15 novembre il Campus di Ravenna apre le porte agli studenti delle scuole superiori. L’appuntamento è a palazzo dei Congressi e nelle sedi di palazzo Corradini, ex Asili infantili e sala Baldini, con "Scegli Ravenna!", iniziativa per presentare i corsi di laurea ravennati agli studenti che vogliono proseguire gli studi dopo il diploma.

La mattinata si aprirà con un incontro informativo sulle modalità di accesso ai corsi, i servizi e le opportunità per gli studenti. Sarà quindi illustrata l’offerta formativa attraverso presentazioni affidate direttamente ai docenti e ai tutor dei corsi di laurea. Oltre ai contenuti didattici, sarà possibile conoscere le attività laboratoriali, le figure professionali e gli sbocchi occupazionali di ogni percorso di laurea: da Beni culturali a Scienze ambientali, da Biologia marina a Ingegneria edile, proseguendo con Cooperazione internazionale, Giurisprudenza, Infermieristica, Logopedia, Chimica e Tecnologie per l’ambiente e per i materiali e Conservazione e restauro dei beni culturali.

Una sezione parallela sarà dedicata alla presentazione, a cura del Servizio studenti con disabilità e con DSA dell’Università di Bologna, delle attività e ai servizi offerti agli studenti con disabilità, dal momento dell’ingresso fino all'uscita dall’università, attraverso l’individuazione e progettazione di sostegni ad hoc per consentire lo svolgimento con profitto del ciclo di studi. Il pomeriggio sarà dedicato alla presentazione del questionario Orientati con Unibo, per chi desidera effettuare un percorso di orientamento e capire quali corsi di studio rispondono maggiormente ai propri interessi, e a esercitazioni per test TOLC. Sono attesi studenti provenienti non solo dagli istituti superiori ravennati, ma anche da fuori provincia. L’iniziativa è organizzata da organizzata da Campus di Ravenna e Fondazione Flaminia.