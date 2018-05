Quali sono i 20 cognomi più diffusi nella provincia di Ravenna?

Qualche mese fa Focus ha pubblicato una cartina nella quale sono evidenziati i cognomi maggiormente diffusi in Italia regione per regione . Seguendo la mappa, tra i cognomi più diffusi in Romagna si nota un trionfo di Casadei, Neri, Fabbri, Mantovani, Guidi e Magnani. Nella zona del ravennate, in particolare, molto frequenti sono anche i cognomi Rossi, Monti, Righi, Ferri, Bianchi, Ricci, Venturi, Nanni e Conti. Ma quali sono i venti cognomi più diffusi nella provincia di Ravenna e quante persone portano questi cognomi? Ecco la 'top 20' pubblicata dal sito "Cognomix".

1 Montanari: 869

2 Fabbri: 788

3 Casadio: 719

4 Rossi: 492

5 Mazzotti: 474

6 Melandri: 470

7 Ricci: 470

8 Babini: 446

9 Liverani: 436

10 Sangiorgi: 413

11 Bandini: 403

12 Donati: 365

13 Casadei: 355

14 Guerrini: 354

15 Baldini: 331

16 Cavina: 321

17 Visani: 317

18 Calderoni: 309

19 Graziani: 309

20 Tassinari: 296