Quando l'isolamento diventa una prigione: aumentano le richieste d'aiuto delle vittime di violenza

Una campagna di sensibilizzazione sociale per ricordare a tutte le donne vittime di violenza domestica che non sono sole. Neppure in questo momento di convivenza forzata con il proprio aguzzino. È questo il messaggio che Linea Rosa vuole lanciare e diffondere. Per farlo chiede l’aiuto di tutti i cittadini, chiamati a fare eco al Centro Antiviolenza ravennate al grido social di "#ioposso #tupuoi non sei sola".

Secondo un’analisi svolta a campione dalla Casa delle Donne di Bologna insieme al Coordinamento Regionale dei Centri Antiviolenza in 4 realtà locali quali Lugo, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, a marzo 2020 sono aumentate del 17% anno su anno le richieste di ospitalità. In particolare emerge che in oltre i due terzi dei casi (67%) si tratta di violenze fisiche e che, come si può facilmente intuire, gli autori sono sempre più spesso coniugi e conviventi (70% dei casi nel 2020 contro il 57% del 2019). I numeri dunque mostrano una vera e propria emergenza nell'emergenza, da affrontare e arginare. Una situazione drammatica che si sta profilando silenziosa in questo periodo in cui troppe donne sono costrette a condividere gli spazi con il proprio maltrattante.

Dopo quasi 50 giorni di lockdown ognuno di noi può immaginare la sensazione di solitudine e isolamento che trasformano il “nido casalingo” in una prigione dalla quale si vorrebbe fuggire. "Una condizione vissuta quotidianamente dalle donne maltrattate, esasperata oggi più che mai. Uniamoci dunque in un gesto solidale per dare sostegno e voce a queste donne e dire loro che non sono sole. Nè ora nè mai. Come? Basta riprodurre una sagoma di donna (o stamparla scaricando il disegno dai canali social di Linea Rosa); personalizzarla dando sfogo alla propria creatività e scrivendovi accanto il messaggio di solidarietà: #ioposso #tupuoi non sei sola. Infine è sufficiente appendere il disegno alla finestra, fotografarlo e condividere lo scatto sui social taggando @linearosa_ra. Un piccolo gesto che ci auguriamo possa innescare un tam tam tale da arrivare agli occhi e alle orecchie di tutte le donne che subiscono violenza dando loro conforto e aiuto".