"Quando mio padre sopravvisse a un incidente aereo": la storia di famiglia nelle foto di Silvia Bigi

A Reggio Emilia dal 12 aprile, durante il Festival Fotografia Europea, prenderà il via la settima edizione di "Giovane Fotografia Italiana", iniziativa dedicata ai giovani under 35, dal titolo Ropes/Corde. Tra i sette artisti esposti è presente anche la ravennate Silvia Bigi il cui lavoro, dall’evocativo titolo "Cicatrici", ricostruisce la storia di un evento fondante della memoria di famiglia: il giorno in cui il padre sopravvisse miracolosamente a un incidente aereo. Evento di cui la 33enne non ha alcun ricordo diretto.

Con Cicatrici, la fotografa riflette sulla fragilità dei ricordi nei primissimi momenti di vita e su come queste prime immagini abbiano un impatto sulla nostra identità. Il 10 agosto 1985, a pochi mesi di vita, Silvia vede il padre, sopravvissuto a un incidente aereo, riapparire di fronte ai suoi occhi. Decide così di compiere un viaggio nella memoria e nei suoi processi imperscrutabili, e un viaggio reale, in cerca di tracce tangibili nel presente. Il progetto si compone di documenti, testimonianze, fotografie e installazioni in cui l’artista diviene il filo invisibile che riunisce tutti i frammenti.

L’opera, come quelle degli altri vincitori, sarà esposta nei Chiostri di San Domenico. I vincitori (selezionati dalla giuria internazionale composta da Carine Dolek, Shoair Mavlian, Daniele De Luigi e Ilaria Campioli) provengono da tutta Italia, come già i 56 artisti esposti nelle edizioni precedenti della mostra. La mostra, a cura di Ilaria Campioli e Daniele De Luigi, è promossa dal Comune di Reggio Emilia e dall'associazione Gai - Giovani artisti italiani, in collaborazione con prestigiose realtà internazionali come FetArt – Circulation(s) Festival de la jeune photographie europeénne di Parigi, Photoworks - Brighton Photo Festival, Roca Umbert Fàbrica de les Arts – Festival Panoràmic di Granollers (Barcellona), oltre a Palazzo Magnani – Fotografia Europea. L’esposizione vede il contributo di Regione Emilia–Romagna e di Reire srl.