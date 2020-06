"Quanto ci sei mancata Massa": l'iniziativa per dare colore agli spazi vuoti della città

Camminando in questi giorni per Massa Lombarda può capitare di vedere nelle bacheche cittadine i manifesti con alcuni luoghi simbolo della città accompagnati dalla frase “Quanto ci sei mancata Massa... torneremo presto a viverti”. È l’iniziativa promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Massa Lombarda per dare colore agli spazi vuoti che l'emergenza Covid-19 e il conseguente annullamento degli eventi ha creato, anche negli stessi luoghi raffigurati, solitamente affollati e vissuti dalla comunità.

Così, le immagini di piazza Matteotti, del Lavatoio in versione serale e del colorato mosaico realizzato alla scuola elementare sono state trasformate in poster, come promessa di una città che ha voglia di ritrovarsi e, in quei luoghi, fare comunità.

“Sono stati mesi difficili in cui abbiamo dovuto combattere contro un nemico invisibile che ci ha tenuto lontano dalla nostra città e dai luoghi a noi più cari - spiega l’assessore alla Cultura Elisa Fiori –. Con questi manifesti celebriamo Massa Lombarda e apriamo le porte alla stagione estiva che ci aspetta, colorandone le vie, riempiendo le bacheche, oramai vuote da troppo tempo, con i nostri ‘posti del cuore’, pronti ad accoglierci nuovamente”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per la campagna fotografica sono state utilizzate anche fotografie che hanno partecipato alle scorse edizioni di Wiki Loves Monuments, il più grande concorso fotografico digitale al mondo che valorizza attraverso il web i luoghi artistico-culturali locali, creando al contempo un patrimonio condivisibile, comune e universale grazie alla circolazione in rete delle immagini, rilasciate con licenza Creative Commons.