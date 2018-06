Quarta tappa de "Il sindaco e la giunta" nei territori area territoriale Darsena

Continua con il quarto appuntamento, in programma venerdì, nell’area territoriale Darsena il progetto "Il sindaco e la giunta nei territori", che prevede la presenza del sindaco Michele De Pascale e della giunta in tutte le località del comune di Ravenna, negli uffici decentrati, nelle scuole, nelle aziende e nei mercati cittadini; visite periodiche durante le quali confrontarsi sui tanti temi che interessano i diversi territori. Questo il programma della giornata (con possibili variazioni: 8,45 mercato cittadino; 9,15 visita all'associazione Città Meticcia presso il laboratorio “Cucito e Parole”; 9,45 visita al Osservatorio sociale gestito da Auser; 10,15 visita centro commerciale Podium; 11,15 visita servizio Fitosanitario Regione Emilia-Romagna;12,00 visita a Raviplast soc. coop; 13,00 pranzo a Darsena Popup; e 14,15 visita allo studio di Architettura Officina Meme e visita a piedi della Darsena partendo da via D'Alaggio.