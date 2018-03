Quasi 600 studenti al Mar per i laboratori di 'Digita'

Sono stati 580 gli studenti partecipanti alla prima edizione completa di Digita, evento dedicato alla Scienza, all'alfabetizzazione e alla diffusione della cultura digitale, che si è svolto venerdì e sabato nella suggestiva cornice del Museo d’Arte della città di Ravenna. Nelle due mattinate si sono susseguiti 23 laboratori realizzati da scuole, aziende del territorio e realtà nazionali. Si è trattata di un’esperienza unica per avvicinare i giovani alla cultura scientifica e tecnologica, con i bambini delle classi primarie e medie che a rotazione si sono confrontati con strumenti di misurazione, sfide di matematica, hanno osservato la flora e la fauna marina del territorio, hanno mappato la città divertendosi, hanno potuto vedere in azione piccoli esemplari di robotica studiati e creati dagli studenti delle scuole secondarie. I laboratori hanno trattato, con metodologie dinamiche e originali, tematiche di forte importanza scientifica e ambientale, in linea con la sfida di Digita: fare in modo che la Scienza e il Digitale diventino “pop”.

L’associazione Micromondi, organizzatrice dell’evento, intende ringraziare il Mar “per la disponibilità propria dei grandi musei Nord europei, che sono molto permeabili alle culture e alle istanze del territorio” e il Comune di Ravenna “per la sensibilità con cui ha scelto di compartecipare al progetto permettendo di coinvolgere i grandi numeri di quest'anno. Il biennio 2019-2020 è dietro l'angolo e abbiamo già fatto partire il progetto. Un ringraziamento particolare alle scuole e ai docenti che hanno partecipato, dimostrando quanto abbiano a cuore la crescita dei loro allievi in sinergia con il territorio”.