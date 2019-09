Quasi duemila turisti sul nuovo shuttle per l'aeroporto: "Vogliamo renderlo operativo tutto l'anno"

Il nastro di partenza è stato tagliato il 10 giugno scorso e per tutta l’estate le 8 corse giornaliere della nuova linea su bus “Shuttle Italy Airport” hanno trasportato tra Ravenna e l'aeroporto Marconi di Bologna quasi duemila turisti. È il nuovo collegamento che rende la città ancora più raggiungibile e consente ai suoi abitanti di muoversi in modo comodo, semplice ed economico da e per il più importante hub aeroportuale della regione.

Un servizio nato grazie alla partnership tra “Vip Srl”, società che ha creato e gestisce le linee dello “Shuttle Italy Airport", e “Coerbus”, il più importante vettore di autotrasporto della provincia di Ravenna. Il tutto grazie anche alla collaborazione offerta da amministrazione regionale e quella cittadina. La prima corsa dello shuttle è alle 3.10 e l’ultima all'1.00. Orari stabiliti in modo da coprire i principali arrivi o partenze – nazionali e internazionali - dei viaggiatori dal Marconi, con fermata scarico e carico passeggeri di Ravenna in Piazzale Aldo Moro. On demand, e solo su prenotazione, attive anche le fermate di Faenza e Imola. Inoltre è disponibile il servizio porta a porta, grazie a cui il passeggero può partire direttamente dal portone di casa o dell’hotel e raggiungere la fermata del bus, per poi scendere direttamente in aeroporto.

"Questa nuova collaborazione con Shuttle Italy Airport - sottolinea l'assessore al turismo Giacomo Costantini - ha migliorato di molto il servizio di collegamento diretto con l'aeroporto di Bologna per cittadini e turisti, servizio che si presenta molto vantaggioso anche per viaggiatori business. Nei prossimi mesi coinvolgeremo le associazioni di categoria e le maggiori imprese del territorio affinché vengano attivate delle convenzioni, il cui obiettivo è quello di avere una copertura del servizio per l'intero anno".