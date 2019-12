Inaspettato regalo di Natale: gioca 10 euro al Lotto ed incassa una ricca quaterna

Un inaspettato regalo anticipato di Natale. E' quanto capitato a Faenza, dove un fortunato scommettitore ha incassato una quaterna al Lotto. Il fortunato, come riporta Agipronews, ha giocato una schedina da 10 euro su tutte le ruote e con i numeri 8-22-70-90 ha centrato quattro terni e una quaterna, per un totale di oltre 62mila euro. La Dea Bendata torna quindi nella località manfreda esattamente ad un mese di distanza dal colpo col gratta e vinci che aveva fruttato ad uno scommettitore ben due milioni di euro euro.

L'uomo si era presentato al punto vendita all'angolo tra Via Dalpozzo e via Medaglie d'oro, acquistando un tagliando da 10 euro della serie "Il Mega Miliardario" e vincendone ben due milioni di euro. L'uomo, cliente abituale della tabaccheria gestita da Eugenio Tramonti, dopo un comprensibile momento di smarrimento, confessò che la somma gli sarebbe servita per chiudere alcuni debiti.