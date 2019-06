Quattro ravennati 'bellissime' alle pre finali nazionali di 'Miss Mamma italiana 2019'

Da giovedì 20 a domenica 23 giugno Gatteo Mare ospita le fasi finali della 26esima edizione di “Miss Mamma Italiana 2019”, concorso nazionale di bellezza e simpatia riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 e i 45 anni. Nelle giornate di venerdì 21 e sabato 22 giugno le mamme pre finaliste, sia al mattino che al pomeriggio, saranno impegnate per gli scatti fotografici, i test e per le prove, mentre in serata sono in programma le due pre finali, dove oltre a effettuare la classica passerella prima in abito poi in costume da bagno le mamme dovranno sostenere alcune prove di abilità come cantare, ballare, presentare una ricetta gastronomica, cantare una ninna nanna e tante altre prove creative e sportive. Nella serata di sabato 30 giugno verranno proclamate le 16 mamme che staccheranno il pass per la Finale Nazionale, con proclamazione di “Miss Mamma Italiana 2019”.

Tra le mamme in gara anche quattro ravennati: Cristina Valgimigli, 44 anni, impiegata di banca di Ravenna, mamma di Sara di 9 anni; Adina Serban, 39 anni, parrucchiera di Riolo Terme, mamma di Denis e Riccardo di 17 e 8 anni; Inna Tereshchenko, 34 anni, macchinista di Alfonsine, mamma di Kateryna e Kristel di 14 e 2 anni; Annarita Vozza, 43 anni, casalinga di Cervia, mamma di Leonardo e Benedetta di 16 e 10 anni.