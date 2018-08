"Questo matrimonio non s'ha da fare", la polizia blocca la cerimonia e denuncia i futuri sposi

Per risolvere i propri problemi economici un 41enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine per una lunga serie di reati tra cui favoreggiamento all’immigrazione clandestina commessa in concorso con altre persone, furto, sequestro di persona, false dichiarazioni a Pubblico Ufficiale, lesioni personali e altro, aveva pensato bene di sposarsi "per finta" con delle cittadine extracomunitarie per far ottenere loro la cittadinanza italiana. A svelare l'intricata vicenda sono stati gli inquirenti del Commissariato di Faenza venuti a conoscenza che, il 41enne residente a Faenza, stava per convolare a nozze con una 20enne marocchina. Nulla di strano se non che, pochi mesi prima, lo stesso napoletano aveva già fatto tutte le carte per sposarsi con un'altra donna e che, alle forze dell'ordine, risultasse convivente con un'altra ancora. Andando a spulciare il passato dell'uomo, inoltre, era emerso che in passato si era già sposato con una giovane cinese ma la love story era finita dopo pochi mesi.

Tutti i componenti del nuovo matrimonio sono stati così convocati dalla polizia di Stato e, messo alle strette, il 41enne ha spiegato di essere in difficoltà economiche e di essersi accordato con la madre della futura sposa marocchina per combinare il matrimonio e regolarizzare la posizione della giovane in Italia. La “sposa”, ragazza marocchina che non parla la lingua italiana e si trova in Italia già dallo scorso marzo, quindi in condizioni di irregolarità, è stata indagata poiché irregolare sul territorio nazionale. Stesso discorso per la madre di lei che, insieme al mancato marito, sono stati denunciati per il reato di tentato favoreggiamento alla permanenza nel Territorio Nazionale di

straniero irregolare.