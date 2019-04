Questura, riapre l'Ufficio relazioni con il pubblico

Il 30 marzo il capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi ha presentato al sindaco l’interrogazione "Urgente riaprire l'ufficio relazioni con il pubblico della Questura di Ravenna. La chiusura produce disagi agli utenti e rallentamento delle attività, segnalando come "l’Ufficio Relazioni col Pubblico della polizia di Stato di Ravenna fosse da circa un mese chiuso a causa di non conosciuti motivi tecnici, oltretutto senza che ne fosse stata data comunicazione pubblica".

"Auspicavo un rapido superamento dell’interruzione - spiega il consigliere d'opposizione - Ritengo dunque doveroso comunicare alla cittadinanza che da lunedì, prima ancora che il sindaco abbia risposto alla mia interrogazione, lo sportello Urp della questura è stato riaperto, attivo come prima dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00. Ringrazio il questore per avere accolto il mio appello".