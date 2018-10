Non ce l'ha fatta l'anziano travolto da un'auto: deceduto in ospedale

Non ce l'ha fatta Quinto Saporetti, il 90enne di Bastia che mercoledì mattina è rimasto vittima di un fatale incidente a San Pietro in Campiano. L'uomo stava percorrendo via Petrosa con direzione di marcia Cervese-San Pietro, quando è stato tamponato e scaraventato a terra da una "Kia Carnival", sulla quale viaggiava una 55enne di Cervia residente a Bastia. A seguito dell'impatto il malcapitato è rovinato sull'asfalto, perdendo i sensi e venendo subito soccorso dal 118. L'anziano è stato trasportato col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, dove è poi deceduto nella tarda mattinata di giovedì.