"Raccogliamo soldi per Auser", ma è una truffa: l'associazione mette in guardia

Truffatori in agguato. A lanciare l'appello è nuovamente l'Auser ravennate: "Ci sono giunte segnalazioni dalle zone di Cervia e della Bassa Romagna di sedicenti volontari o associati di Auser Ravenna che contattano telefonicamente privati cittadini e chiedono loro un incontro allo scopo di raccogliere soldi per l'associazione. Auser è totalmente estranea a questi eventi e sollecita tutti i cittadini di Ravenna, Cervia, Bassa Romagna e Romagna faentina a diffidare di tali richieste, che non possono provenire in alcun modo dall'associazione e che vanno immediatamente segnalate all'associazione stessa o direttamente alle forze dell'ordine. Chi voglia donare all'associazione o ricevere informazioni può rivolgersi direttamente al proprio centro territoriale di riferimento o alla sede centrale di Ravenna".