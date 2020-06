Raccolta del verde e delle ramaglie nel forese: "Bene, ma pochi contenitori"

"La riorganizzazione del nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, che ha preso avvio il 6 maggio 2019, ha senz’altro rappresentato un cambiamento significativo per le frazioni del forese, comportando l’adozione del sistema porta a porta ‘misto’ e costituendo un autentico balzo in avanti nella gestione del servizio raccolta rifiuti e, soprattutto, nella qualità dei conferimenti dei cittadini. Sono emerse, però, talune criticità spesso legate, in tema di raccolta del verde, alle carenze dei contenitori per il verde/ramaglia, spesso non sufficienti".

Il consigliere Pd Rudy Gatta esprime soddisfazione alla risposta all’interrogazione da lui proposta in cui poneva l’accento proprio su queste situazioni. L’assessore Baroncini fa presente come, anche grazie alla segnalazione, siano stati posizionati ulteriori cassonetti dedicati alle ramaglie e, in corrispondenza dei punti ritenuti più critici, si sia provveduto alla riapertura dei centri di raccolta con ampliamento della fascia oraria; oltre a ciò sia stata, poi, messa in cantiere l’apertura del nuovo centro di raccolta a San Pietro in Vincoli. Il tutto in un’ottica di attento monitoraggio delle abitudini dei cittadini, da collocare in un quadro più ampio teso alla concreta realizzazione di strategie in chiave di sostenibilità.