Nuova raccolta differenziata: tutte le novità tra isole ecologiche e compostiere

Dal 6 maggio nelle zone residenziali dei Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno sarà riorganizzato il sistema di raccolta dei rifiuti per migliorare la raccolta differenziata e recuperare quantità sempre maggiori di rifiuti riciclabili. L’obiettivo primario è quello di raggiungere il 79% di raccolta differenziata entro il 2020, come previsto dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti. Ridurre i rifiuti e migliorare la raccolta differenziata rappresentano una sfida necessaria che va oltre gli aspetti normativi perché contribuisce a limitare il consumo di risorse naturali, realizzando importanti benefici per l’ambiente e per le generazioni future.

La riorganizzazione delle isole ecologiche di base

La raccolta stradale dei rifiuti urbani sarà gradualmente organizzata in Isole Ecologiche di Base (IEB), cioè raggruppamenti di contenitori stradali, che consentiranno di effettuare in un unico luogo la raccolta separata dei rifiuti. Nelle IEB sarà infatti possibile conferire: carta/cartone, plastica, vetro/lattine, organico, rifiuti vegetali e indifferenziato (parte che rimane da una completa raccolta differenziata), che va ridotto in modo significativo: per questo in futuro verranno adottate precise modalità per misurare la quantità di indifferenziato prodotto da ogni singola utenza.

La compostiera

Per ridurre i rifiuti prodotti e aumentare il recupero del rifiuto organico, per chi dispone di un orto o giardino (di almeno 40 mq) è a disposizione la compostiera, ritirabile gratuitamente assieme ad un utile vademecum in tutte le stazioni ecologiche (centri di raccolta), che consente di trasformare il rifiuto organico in terriccio per migliorare la fertilità del terreno e si può quindi riutilizzare a Km0. L’utilizzo della compostiera o di una concimaia dà diritto a sconti significativi sulla bolletta TARI: nel 2019 pari rispettivamente a 5 euro o 10 euro per abitante/anno).

Una campagna informativa per coinvolgere tutte le utenze

Per informare i cittadini e le attività del cambiamento, è stata inviata recentemente a tutte le utenze delle zone interessate una lettera a doppia firma (Hera e Comune) con gli obiettivi del nuovo sistema, il calendario di raccolta e le date dei 21 incontri serali programmati dal 25 febbraio al 3 aprile, durante i quali rappresentanti del Comune e di Hera illustreranno il nuovo servizio di raccolta rifiuti, approfondiranno come si differenziano correttamente i rifiuti e ricorderanno i servizi ambientali a disposizione dei cittadini.

I canali di contatto Hera

Per le informazioni relative al nuovo progetto di raccolta sono a disposizione il Servizio Clienti 800862328 del Gruppo Hera, (numero gratuito attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18) e il sito www.ilrifiutologo.it. Dopo la prima assemblea pubblica del 25 febbraio a S. Agata sul Santerno sarà disponibile l'email iebbassaromagna2019@gruppohera.it, alla quale poter inviare eventuali richieste di informazioni o segnalazioni relative al nuovo progetto.

Gli incontri

Nella lettera inviata a tutti i cittadini/attività interessate dal cambiamento sono indicate le date dei 21 incontri pubblici previsti sul territorio:

25/02/2019 Sant’Agata Sul Santerno ore 20.45 - Sala Polivalente nella Casa dei Contadini

28/02/2019 Fusignano ore 20,30 - Sala Civica di San Savino (Bar Andirivieni) - Via San Savino 34

01/03/2019 Bagnacavallo ore 20.45 - Masiera, Centro civico, piazzetta Martiri di Borgo Pignatta 1

04/03/2019 Conselice ore 20,30 - San Patrizio, Sala Consulta (piano terra) Via G. Mameli n. 70

05/03/2019 Massa Lombarda ore 20.30 - Centro di quartiere di Fruges via IV Novembre, 21

07/03/2019 Conselice ore 20,20 – Lavezzola, Sala Polivalente Delegazione comunale via Bastia 261

11/03/2019 Fusignano ore 20,30 - Sala Civica di Maiano (Bar Tiki Taka) - Piazza dello Sport 4

12/03/2019 Fusignano ore 20,30 - Sala Polivalente "Il Granaio" di Fusignano - Piazza Corelli 16

12/03/2019 Massa Lombarda ore 20.30 - Sala Zaccaria Facchini via Saffi, 4

13/03/2019 Conselice ore 20,30 – Sala Il Gabbiano Via G. Verdi n. 6

13/03/2019 Bagnacavallo ore 20.45 – Glorie, Centro civico, Traversa delle Sabbione 7

14/03/2019 Bagnacavallo ore 20.45 – Boncellino, Sala parrocchiale, via Sottofiume

15/03/2019 Fusignano ore 20,30 - Sala del Centro Civico di Rossetta - Via Traversa Rossetta 5

18/03/2019 Bagnacavallo ore 20.45 –Sala di Palazzo Vecchio, piazza della Libertà 5

19/03/2019 Bagnacavallo ore 20.45 – Villanova, Sala Blu del Palazzone, piazza Lieto Pezzi

20/03/2019 Bagnacavallo ore 20.45 – Traversara, Centro civico, piazza don Modanesi

21/03/2019 Alfonsine ore 20:30 - Auditorium scuole medie via Murri 26

21/03/2019 Bagnacavallo ore 20.45 – Villa Prati Cà di Pre, via Sinistra Canale Inferiore 103

26/03/2019 Bagnara di Romagna ore 20,30 -Sala polivalente di largo della libertà N. 37

02/04/2019 Cotignola ore 20,30 - Centro sociale il Cotogno presso Parco Pertini, Via Sandro Pertini 2

03/04/2019 Cotignola ore 20.30 - Barbiano, Sala comunale, P.zza Alberico da Barbiano n. 7, I piano.