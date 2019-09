Raccolta differenziata nel forese, la Lega: "Fatica a ingranare"

A partire dai primi di maggio è stata avviata anche nel forese la raccolta porta a porta. "Tale raccolta però fatica ancora a ingranare - puntualizzano i consiglieri territoriali della Lega, Lorenzo Zandoli ed Enrico Sangiorgi - Infatti si notano molti disservizi e i pochi bidoni rimasti lungo le strade sono spesso pieni e circondati da rifiuti all’esterno, creando problematiche non solo estetiche e di cattivo odore, ma anche igienico-sanitarie. Oltre alla raccolta differenziata, è stato inaugurato un punto informativo Hera a San Pietro in vincoli, utile per informare e sensibilizzare le persone sull’importanza della raccolta differenziata, che a quanto pare non basta per risolvere le problematiche sui rifiuti che abbiamo nel forese. E' da più di vent'anni, già con l'allora sindaco Mercatali, che si parlava di realizzare una stazione ecologica necessaria per la raccolta rifiuti del territorio, limitando così la distanza con le altre stazioni, quali per esempio Roncalceci, per potenziare il servizio di raccolta differenziata. Questa richiesta è stata fatta per anni dai vari consiglieri territoriali e comitato cittadino, rispecchiando le richieste dei cittadini. Pare che la "famosa" stazione ecologica sia pronta per il 2020 ma, ad oggi, non si vede nulla e nessun cantiere in procinto di iniziare i lavori. Al giorno d’oggi le problematiche ambientali e la raccolta differenziata devono essere incentivate al massimo, perché impegnarsi per avere un ambiente più pulito porta solo dei benefici a tutta la comunità. Chiediamo all’amministrazione locale di agire nel più breve tempo possibile per la realizzazione della stazione ecologica, sperando che non venga rimandata al 2021 solo per poterla usare come campagna elettorale per le future elezioni comunali".