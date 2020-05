Milano Marittima Nord, raccolta differenziata porta a porta: il progetto slitta al prossimo anno

In questo ultimo anno il Comune di Cervia insieme al Consiglio di Zona e agli operatori ha condiviso un percorso che avrebbe dovuto concludersi con l'inizio del nuovo progetto di raccolta differenziata porta a porta e misto dei rifiuti a Milano Marittima Nord. Purtroppo l'emergenza sanitaria ha rallentato e bloccato alcuni passaggi fondamentali per arrivare a compimento del percorso iniziato.

Soprattutto è stato impossibile effettuare la distribuzione casa per casa del materiale (bidoncini, calendario raccolta, ecc.) per il rispetto del distanziamento sociale e delle norme vigenti. La zona di Milano Marittima Nord è caratterizzata da una forte presenza di imprese legate al turismo, le quali in questo momento pagano forti problemi di riorganizzazione e gestione. Per questo il Comune insieme ad Hera gestore del servizio ha deciso di slittare l'inizio del progetto alla primavera-estate 2021.