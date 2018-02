"Chiedo di lavorare dignitosamente": il menestrello Bartoletti lancia la raccolta firme

Ha ricevuto una diffida dalla Polizia Municipale di Ravenna per aver usato durante un'esibizione in strada il microfono. Il menestrello Werther Bartoletti e Lorenzo Bask, che aveva ricevuto una simile diffida nei mesi scorsi, chiamano a raccolta il popolo del web, e non solo, per una raccolta firme: l'obiettivo è presentare una petizione contro il regolamento comunale sugli spettacoli di strada in vigore dal 12 gennaio 2012. "Dobbiamo raggiungere 350 firme per cambiare il regolamento, a mio dire anticostituzionale", afferma su Facebook il 46enne Bartoletti.

Rimasto disoccupato dopo aver lavorato come lattoniere, il cantautore nel 2000 si è inventato artista di strada, esibendosi per le vie del centro suonando la chitarra. Dopo aver regolamentato la professione, ha cominciato a intrattenere i passanti in via Cairoli prima che arrivasse il nuovo regolamento comunale, rivedendo le esibizioni in via Diaz. "A Bologna si suona con gli amplificatori - si legge nella petizione di Bartoletti - A Rimini addirittura non serve il permesso e si può suonare amplificati spostandosi ogni ora".

"Sono 15 anni che sono disoccupato e chiedo di poter lavorare dignitosamente", scrive. "Penso che il Comune di Ravenna debba rivedere il tutto - afferma - Ho una licenza che mi dà atto su tutto il territorio nazionale nello scritto, ma nella realtà a Ravenna devi fare come gli pare a loro. Questa non è democrazia. Si firma dal Menestrello, da Lorenzo Bask e anche al Bar Martin’s vicino al Mercato Coperto". Al momento sono già centinaia le firme raccolte.