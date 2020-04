La raccolta fondi "in movimento": una sfida sportiva sui social per aiutare l'ospedale Covid

In questo periodo difficile per tutti, Liferunner, la squadra di podismo e triathlon di Lugo, si schiera al fianco di chi in questo momento sta correndo per salvare le nostre vite dal Coronavirus. Ma Liferunner non è nuova in questo tipo di iniziative: il progetto nasce alcuni anni fa proprio con lo scopo di unire la corsa alla beneficenza.

"Visto che siamo costretti a restare a casa cercheremo di festeggiare tutti insieme #distantimauniti. Abbiamo pensato ad una challenge aperta a tutti, di qualunque età, sportivi e non, in cui ognuno di noi si impegna a fare qualcosa di sportivo nell'arco del weekend di Pasqua", spiega Marco Andraghetti presidente di Liferunner.

Una gara senza vincitore e senza classifica, con il solo scopo di stare distanti ma uniti e fare un gesto importante nei confronti delll'Ospedale di Lugo. Per partecipare non c'è una quota di iscrizione, ma ognuno dona quel che può e la somma viene destinata all'ospedale Covid lughese. E' ammessa qualsiasi attività: corsa, bici, pilates, yoga, ginnastica, ma anche fare la sfoglia, giocare in giardino, saltare la corda. Insomma, basta fare un po' di movimento e liberare la fantasia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una volta effettuata l'attività, si può postare una foto sui social dell'attività svolta; in settimana l'immagine sarà pubblicata sul sito e sui social di Liferunner, insieme a un pettorale virtuale e a una medaglia che ciascuno potrà stampare in ricordo di questa challenge. In alternativa si possono inviare le foto a: info@liferunner.it

Si può fare una donazione anche andando su www.gofundme.com e cercando Liferunner.