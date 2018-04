Raccolta rifiuti porta a porta nei lidi: come funziona e dove ritirare il materiale

Ripartono le iniziative svolte dall’Amministrazione Comunale di Ravenna e del Gruppo Hera per promuovere il nuovo sistema di raccolta a Lido di Classe e a Lido di Savio, che prevede la modalità porta a porta per i rifiuti organici e indifferenziati. Partita lo scorso settembre, la nuova raccolta domiciliare è stata preceduta da momenti di consegna dei materiali ai cittadini residenti e non residenti. Per un corretto svolgimento della raccolta, è necessario infatti che tutti gli utenti coinvolti dal progetto siano dotati di bidoni dedicati a organico e indifferenziato e del relativo calendario.

Tutti coloro che ad oggi non avessero ancora ritirato il materiale o che non siano stati trovati in occasione della prima distribuzione possono recarsi ogni giorno presso la stazione ecologica di Lido di Classe, in via canale Pergomi che in particolare nella giornata di sabato, fino al 30 giugno, sarà aperta con orario continuato dalle 8.30 alle 19.00. Per il ritiro del materiale Hera mette a disposizione domenica 29 aprile dalle 10 alle 19, a Lido di Savio presso il Centro sportivo Village in piazza Forlimpopoli, un info point di Hera nel quale operatori distribuiranno i contenitori e il materiale informativo. Per il ritiro presso il punto di distribuzione del 29 aprile o in stazione ecologica, è sufficiente esibire la bolletta Tari.

Ulteriori informazioni e approfondimenti sul servizio possono comunque essere richieste al numero verde di Hera 800999500 (da rete fissa e mobile), attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18. Per le utenze non domestiche è a disposizione il numero 800999700 (chiamata gratuita), attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e al sabato dalle 8 alle 18. Il prossimo appuntamento con il punto di ritiro di Hera, è previsto per domenica 3 giugno sempre dalle 10 alle 19, a Lido di Classe presso il Centro sportivo di piazza Ricci.