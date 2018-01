Raccolte fondi per finanziare la cultura: il crowdfunding all'Ecomuseo di Cervia

Ripartono, con l’arrivo del nuovo anno, i corsi di formazione per facilitatori ecomuseali organizzati dall’Ecomuseo di Cervia: giovedì 11 dalle 17.30 alle 19.30 presso la Biblioteca di Cervia (ingresso a lato) avrà luogo il primo di tre incontri con Idea Ginger, team bolognese specializzato in campagne di raccolta fondi online. Negli ultimi tempi questo tipo di finanziamento collettivo, usato per iniziative di ogni genere, ha ottenuto molta trazione e, visto il processo collaborativo alla base di esso, si sposa perfettamente con l’idea di comunità promossa dall’Ecomuseo. Le campagne prevedono la possibilità di donare una quantità di denaro a scelta e spesso ricompense per chi offre donazioni superiori a un certo ammontare. Il crowdfunding sarà protagonista di questi tre incontri, che oltre all’11 includono anche il 25 gennaio e l’8 febbraio, sempre dalle 17.30 alle 19.30.