Raccolti fondi per aiutare l'Alberghiero a comprare un nuovo macchinario

Quando si hanno ottimi ingredienti è più facile mettere a tavola ottime pietanze! Portando il paragone della cucina alla serata di venerdì 31 gennaio presso la Casa del Volontariato di Cervia, possiamo dire che il risultato è stato veramente ottimo.

La tombola organizzata in collaborazione con l’Istituto Alberghiero ‘Tonino Guerra’ per acquistare una nuova macchina temperatrice per il cioccolato, infatti, ha dato i suoi frutti. Sono stati raccolti nella serata 435 euro e in più l’associazione CoSiStra ha donato altri 200 euro alla somma già raggiunta.

La serata è iniziata con la presentazione di un video dei ragazzi dell’Istituto per sensibilizzare la platea e non solo all’acquisto della nuova macchina. Molto emozionati e riconoscenti, gli studenti e i docenti dell’alberghiero di Cervia presenti all’evento hanno ringraziato la Casa del Volontariato che ha accolto con entusiasmo il loro progetto e ha dimostrato loro come sia possibile creare una proficua rete di solidarietà e collaborazione all’interno della comunità cervese.