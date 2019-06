Radio Sonora a Roma per fare formazione sulla digital radio

Radio Sonora è stata scelta dall'Agenzia Nazionale per i Giovani per realizzare un programma didattico di formazione per i volontari SVE (Servizio Volontario Europeo) utilizzando lo strumento della radio e del podcast per finalità educative. L’iniziativa di Radio Sonora si concretizza in tre corsi sulle tematiche della digital radio e dei podcast. Il primo realizzato il 29-30 maggio, i successivi saranno il 21-22 giugno e 2-3 luglio presso il Roma Meeting Center.

Tra le varie esperienze promosse è presente anche un corso per favorire la conoscenza e l'apprendimento della lingua italiana nel gruppo di volontari attraverso voce, musiche e suoni. Il podcast è un mezzo di comunicazione in continua crescita, una produzione originale che permette lo sviluppo di programmi attraverso argomenti specifici in grado di valorizzare talmente l'aspetto narrativo fino al punto di creare un rapporto quasi intimo con ogni singolo ascoltatore. All'interno della formazione si cerca di capire come si realizza un podcast, vengono analizzate tipologie, argomenti e forme per realizzare i contenuti della propria trasmissione. Attraverso un lavoro di gruppo, viene dato spazio alla scrittura e alla tecnica finalizzata alla registrazione della proprio podcast. I Podcast realizzati saranno disponibili nel sito di Radio Sonora e su ANG in radio.

Radio Sonora è la web radio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, nata nel 2008 come progetto di aggregazione e di partecipazione giovanile, oltre che un mezzo di comunicazione che offre la possibilità ai giovani, di poter sviluppare la propria creatività, il proprio talento, le proprie passioni attraverso trasmissioni radio, podcast e la realizzazione di corsi ed eventi.