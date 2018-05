Radio Sonora al Radio City di Milano per parlare di violenza di genere

Radio Sonora, la web radio della Bassa Romagna, partecipa al Radio City Milano 2018, il più grande festival delle radio in Italia che si terrà da venerdì 1 a domenica 3 giugno. Radio Sonora parteciperà in qualità di partner di Radio Indifesa, la prima rete di web radio creata da Terre des Hommes e associazione Kreattiva nell’ambito della campagna Indifesa per il contrasto della violenza e delle discriminazioni di genere nei confronti delle bambine e delle ragazze in Italia e nel mondo.

La kermesse internazionale delle radio ha voluto dedicare una postazione in piazza del Cannone dove si avvicenderanno ai microfoni quindici giovani reporter provenienti da tutta Italia, che coinvolgeranno i protagonisti del mondo radiofonico per interrogarli su temi come la violenza e le discriminazioni di genere, il bullismo e il cyberbullismo. L’iniziativa nasce da un progetto pilota che, in occasione dell’ultima Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze (11 ottobre 2017), ha visto la partecipazione di diverse web radio scolastiche pugliesi, stimolando gli studenti degli istituti secondari di secondo grado a realizzare programmi radio mirati alla conoscenza e alla riflessione su violenza, discriminazioni e stereotipi di genere. Radio Indifesa si sta estendendo su tutto il territorio nazionale grazie anche al finanziamento del Dipartimento Pari opportunità della presidenza del Consiglio dei ministri, Bic e Douglas. Al network hanno già aderito oltre a Radio Sonora dei Comuni della Bassa Romagna, Radio Kreattiva e Radio Panetti di Bari, Radio Usb di Milano, Radio daSud di Roma, Radio Gel di Assisi, Mare di Libri di Rimini e Radio Revolution Parma insieme all’Associazione San Martino.