Raffaella Carrà a Ravenna per un programma tv: fan e curiosi chiedono selfie e autografi

"Carramba! Che sorpresa". La regina della musica italiana, Raffaella Carrà, è stata a Ravenna per registrare una puntata del nuovo programma che andrà in onda sui Rai 3 in prima serata dal 28 marzo. "Lo spettacolo - ha spiegato Carrà in un'intervista rilasciata a Vanity Fair - saranno le parole e in questo momento di omologazione anche televisiva, di reality tutti uguali fatti di nulla, che portano in primo piano la superficialità, una trasmissione di parola, di scambio e di confessioni, mi sembra sia qualcosa di giusto".

Circondata dalla troupe televisiva e dai suoi collaboratori, l'artista ha fatto visita alla tomba di Dante e dei Chiostri Francescani della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. E si è anche concessa a selfie ed autografi, acclamata dai presenti. Sulla sua pagina Facebook il sindaco Michele De Pascale ha celebrato l'arrivo della Carrà, dandole il benvenuto, postando un'immagine della visita alla tomba di Dante.