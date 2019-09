Raffica di controlli per i Carabinieri nel weekend: denunciate otto persone

I Carabinieri della Compagnia di Cervia - Milano Marittima, durante i servizi svolti nello scorso fine settimana, hanno denunciato otto persone. Un italiano di 40 anni è stato denunciato per violazione del foglio di via obbligatorio, mentre altre tre persone di origini sudamericane sono state segnalate all’autorità giudiziaria perchè non in regola non le norme sul permesso di soggiorno.

Inoltre, un italiano e tre cittadini comunitari sono stati denunciati per furto e indebito utilizzo di carte di credito in concorso. Nel corso del fine settimana sono stati in tutto controllati 110 veicoli e 135 persone.