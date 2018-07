Raffica di controlli sul litorale: schierate le pattuglie di Polizia municipale

Mentre la stagione turistico-balneare entra nel vivo si rafforzano i controlli e la vigilanza e si intensificano i servizi sul litorale. "In occasione del prossimo fine settimana – afferma l’assessore alla sicurezza e Polizia municipale Eugenio Fusignani – avremo ben 17 pattuglie della Polizia municipale impiegate sul litorale: sabato 14 saranno 9 quelle attive, impegnate in tre turni, dalle 7 del mattino all’una di notte, mentre domenica 15 le pattuglie in servizio saranno 8 nei medesimi orari. A queste si aggiungono quelle impegnate nella lotta all’abusivismo commerciale. Inoltre saranno operativi anche i volontari dell’associazione nazionale dei Carabinieri, che saranno presenti a Lido di Dante, a Marina nell’area di Rivaverde e nei pressi dell’area del Molo Dalmazia interessata dall’ordinanza antialcol e antivetro. In quest’ultimo caso i carabinieri volontari si sono rivelati utilissimi nell’informare la popolazione residente e turistica sulla vigenza dell’ordinanza”.

“Ci tengo infine a sottolineare – continua il vicesindaco – il divieto di fermata e di sosta previsto a Lido di Dante, nel tratto di via Catone fra via Paolo e Francesca e la pineta. Tale divieto su entrambi i lati è molto importante per questioni preventive legate alla incolumità e alla sicurezza pubbliche, poiché è assolutamente necessario che i mezzi di soccorso siano in condizione di utilizzare via Catone per raggiungere agevolmente, in caso di necessità, la pineta e le abitazioni poste lungo la strada, senza dimenticare gli aspetti legati a fenomeni di degrado e malcostume. Sono inoltre monitorati anche altri fenomeni di attività abusiva”.