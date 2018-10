Raffica di furti e rapine agli anziani: sgominata una banda, tre arresti

I Carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Ancona, nei confronti di tre cittadini italiani di etnia rom, ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata ai furti in abitazione e rapina. Le indagini, condotte dalla stazione carabinieri di Numana e coordinate dalla procura della repubblica di Ancona, hanno consentito di disarticolare un gruppo criminale della provincia di Roma, ritenuto responsabile di venti furti in abitazione, uno dei quali finito in rapina, prevalentemente a danno di vittime anziane, spesso raggirate, consumati nelle province di Ravenna, Ancona, Pesaro Urbino, Arezzo, Terni, L'Aquila, Rimini, Firenze, Pisa, Gorizia Udine e Treviso.

MAGGIORI DETTAGLI NEL CORSO DELLA GIORNATA