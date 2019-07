Raffica di furti in spiaggia: spariscono gli smartphone lasciati incustoditi sotto l'ombrellone

Raffica di furti in alcuni bagni a Lido Adriano nella mattinata di giovedì. Le mani veloci dei ladri hanno infatti fatto sparire diversi smartphone che erano stati lasciati incustoditi sotto l'ombrellone e sui lettini dai bagnanti che si erano tuffati in mare alla ricerca di un po' di rinfresco o che erano andati in passeggiata sulla battigia. Ma al ritorno, la sgradita sorpresa.



E così in diversi hanno chiamato le forze dell'ordine: la Polizia di Stato è intervenuta ed è riuscita a recuperare, dopo alcune ricerche, parte dei telefonini che erano spariti. Purtroppo, però, altri smartphone non sono stati più trovati. Indagini in corso, per ora dei responsabili nessuna traccia.