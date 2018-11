Raffica di furti nel forese, Insieme per Cambiare: "Più telecamere nelle zone extraurbane"

Più sicurezza contro i furti in abitazione. E' la richiesta della lista "Insieme per Cambiare": "Dopo gli ennesimi furti nel forese, e in particolare a Pieve Corleto giovedì notte, rilanciamo la richiesta già fatta a più riprese in consiglio comunale di aumentare i controlli sul territorio". Nelle richieste della lista civica vi è stata quella di implementare le telecamere nelle rotonde e negli incroci delle zone extraurbane per prevenzione e tutela. "Maggiori telecamere permetterebbero di disincentivare la microcriminalità, ma anche di poter individuare gli eventuali colpevoli più facilmente - concludono - Siamo vicini alle vittime dei furti ed esprimiamo solidarietà, ma il sostegno maggiore sarà in consiglio per fare in modo che le idee diventino progetti e queste razzie non siano più presenti a Faenza e nel forese".