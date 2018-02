Raffica di sanzioni della Municipale: in tanti "beccati" in zona a traffico limitato

A Massa Lombarda prosegue l'intensa opera di presidio del territorio da parte della Polizia municipale. Nel solo mese di gennaio sono state elevate 50 sanzioni in via Trebeghino, nel corso di 13 posti di controllo predisposti dall'ispettore capo Sante Pollini, che guida il locale presidio della Municipale. In via Trebeghino la circolazione è riservata a residenti e autorizzati e i controlli, unitamente a bande rumorose e semafori lampeggianti, hanno azzerato gli incidenti, frequenti prima dell’adozione dei provvedimenti descritti.

Gli agenti, sempre nel mese di gennaio, hanno accertato e sanzionato 82 infrazioni al codice della strada nel centro abitato, oltre a 4 sanzioni elevate per mancata revisione del veicolo e due per mancanza di assicurazione; la videosorveglianza del centro storico ha inoltre permesso di individuare due cittadini resisi responsabili del danneggiamento di opere stradali. L'amministrazione comunale ringrazia sia i cittadini per le frequenti segnalazioni, sia gli agenti della Municipale per la professionalità con cui continuano a monitorare, presidiare e controllare il territorio per garantire il rispetto delle regole a favore della civile e rispettosa convivenza all'interno della comunità.