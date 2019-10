Rafforzati i servizi di Guardia Medica per le festività del 1 novembre

In occasione delle Festività di Ognissanti e del vicino fine settimana, nelle giornate di venerdì primo novembre, sabato 2 e domenica 3 sono stati disposti potenziamenti del servizio di Continuità assistenziale (cosiddetta Guardia Medica). A Ravenna, nella sede di via Pistocchi 41 sarà aperto un secondo ambulatorio in orario diurno; a Faenza gli ambulatori di via della Costituzione 28-50 saranno aperti anche in orario mattutino (ore 9 - 13); a Lugo gli ambulatori di viale Dante 10 saranno aperti anche in orario mattutino (ore 9 – 13).