Dramma in centro: si accascia a terra e muore davanti alla fidanzata e agli amici

Tragedia nella notte tra venerdì e sabato. Intorno alla mezzanotte un 28enne, dopo aver trascorso la serata insieme alla fidanzata e a una coppia di amici, mentre stava camminando con gli altri tre ragazzi in centro improvvisamente ha avuto un malore. Subito gli amici hanno telefonato ai soccorsi del 118 che quando sono giunti sul posto, con ambulanza e auto medicalizzata, hanno trovato il giovane in arresto cardiaco. Subito sono iniziati i tentativi di rianimazione, proseguiti anche durante la corsa in ospedale, ma una volta arrivati al Santa Maria delle Croci i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 28enne. In seguito è emerso che l'uomo, residente nel ravennate, soffriva di problemi congeniti al cuore che già in passato gli avevano arrecato disturbi: secondo le prime informazioni, la causa del decesso potrebbe essere collegata a una complicanza dovuta al malfunzionamento del cuore. La salma è a disposizione della magistratura, nella figura del pubblico ministero Silvia Ziniti, che deciderà se richiedere ulteriori indagini più approfondite sul cadavere del 28enne. Sul posto anche i Carabinieri di Ravenna.