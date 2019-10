Raggirano un anziano e gli rubano soldi, collana e cellulare: truffatrici in stazione

La Polizia di Stato, in servizio presso il Posto di Polizia Ferroviaria di Faenza, nel corso di predisposti servizi di vigilanza nello scalo ferroviario manfredo finalizzati alla prevenzione e repressione del fenomeno dei furti con destrezza e delle truffe perpetrati ai danni di anziani viaggiatori ha denunciato in stato di libertà due donne rumene, di 35 e 17 anni, responsabili di furto aggravato commesso ai danni di un anziano.

In particolare le due donne, dopo aver avvicinato l’anziano ed essere riuscite con modi gentili e affabili a carpirne la fiducia, si sarebbero impossessate di una catenina d’oro, un telefono cellulare e la somma di 230 euro in contanti. Gli agenti della Polizia Ferroviaria, grazie alla visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza recentemente installato presso la stazione di Faenza, sono riusciti a individuare le due e a far effettuare il riconoscimento alla vittima, tramite il quale si è potuto accertare che erano proprio loro le autrici del reato.

Nel corso delle indagini, il personale del Posto di Polizia Ferroviaria di Faenza ha accertato che una delle donne ha a suo carico numerosi precedenti specifici per furto con destrezza. Le due sono state denunciate in stato di libertà, rispettivamente alla Procura della Repubblica di Ravenna e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, per il reato di furto aggravato in concorso.