Raid di furti negli appartamenti: tre case svaligiate nella stessa strada

Topi d'appartamento al lavoro a pieno regime nella serata di domenica quando, come hanno denunciato su Facebook le stesse vittime, una banda è entrata in azione in via Molo Antico a Ravenna mettendo a segno tre colpi in fila. Approfittando dell'assenza dei proprietari, i ladri sono riusciti a forzare gli accessi e, una volta dentro, a mettere a soqquadro le stanze in cerca di contanti e preziosi.

Dopo aver fatto sparire il bottino, i malviventi sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Secondo quanto riportato sui social network, lungo la strada sarebbe stato visto uno dei componenti della banda fare da palo.