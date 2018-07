Rapito e torturato per tutta la notte: sequestrato "salvato" da un controllo di Polizia

Un regolamento di conti tutto interno alla comunità Pakistana ancora tutto da chiarire. E' questo su cui stanno indagando le Questure di Ravenna e Perugia dopo che gli agenti della Polizia Stradale di Città di Castello hanno intercettato un'auto con a bordo quattro cittadini pakistani che stavano percorrendo la E45 verso Ravenna.

Da un normale controllo su strada sarebbe emersa invece una strana storia di violenze, sevizie e rapimenti. Uno dei 4, infatti, sarebbe stato massacrato di botte e, in seguito, fatto salire con l'inganno sull'auto a Ravenna, durante una pausa dal lavoro in un ristorante etnico. Gli agenti, durante il controllo, si sono accorti che l'uomo - dal volto tumefatto - era praticamente privo della libertà di parola. A quel punto la decisione di portare i tre presunti carcerieri in Commissariato e l'altro connazionale al Pronto Soccorso per via delle ferite riportate.

Separato dal resto del gruppo e messo alle strette dai poliziotti, il cittadino pakistano ferito non ha potuto far altro che raccontare agli agenti di

essere stato privato della libertà personale e picchiato dagli altri occupanti del veicolo. La Squadra Mobile di Perugia, in collaborazione con i colleghi di Ravenna, ha confermato la versione dello straniero. In più si è scoperto che la vittima sarebbe stata torturata per ore anche in un appartamento di Arezzo, dove sono stati trovati vestiti sporchi di sangue e una pistola giocattolo, verosimilmente utilizzata per intimorirlo. Dopo la tortura, l'uomo sarebbe stato ricaricato in auto dopo un cambio d'abito per essere riportato a Ravenna.

I tre aguzzini sono stati immediatamente arrestati e portati al carcere di Capanne (Perugia). Sono in corso gli accertamenti per appurare il contesto nell’ambito del quale si sarebbe determinato il compimento di un crimine cosi efferato, spiega la Questura di Perugia. Tra le ipotesi quella di un debito non pagato al clan dei pakistani o uno sgarro di natura sentimentale. Le indagine sono in corso.