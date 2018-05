Panico in posta: legano e rinchiudono l'impiegato, poi fuggono col bottino

Una rapina molto simile a quella avvenuta nello stesso ufficio postale meno di un anno fa. Venerdì pomeriggio, intorno alle 14, due malviventi hanno rapinato le Poste di via Fiumazzo a Belricetto. I due hanno aspettato l'orario di chiusura per assalire l'impiegato che stava chiudendo la porta, minacciandolo con una pistola (ancora da capire se vera o un'imitazione). Le due persone, a volto scoperto e dall'accento italiano, hanno poi portato l'impiegato nel bagno, legandogli i polsi con delle fascette da elettricista; dopodiché hanno arraffato denaro e materiale vario, per poi darsi alla fuga.

La moglie dell'impiegato, che lo aspettava per pranzo, non vedendo il marito rientrare ha iniziato a insospettirsi: dopo aver provato a chiamarlo senza ricevere risposta, la donna ha deciso di raggiungere il vicino ufficio postale, dove ha trovato il marito chiuso nel bagno. La donna ha subito lanciato l'allarme e sul posto si sono precipitati i Carabinieri di San Lorenzo di Lugo, raggiunti poi dai colleghi di Lugo e da quelli del nucleo operativo provinciale, che hanno effettuato i rilievi di legge. L'impiegato postale, che ha riportato alcune escoriazioni ai polsi, ha rifiutato le cure del 118. Il bottino è in fase di quantificazione, mentre nella zona e nell'ufficio postale non sono presenti telecamere di videosorveglianza.

Assalto all'ufficio postale: fuggono con i soldi dopo aver malmenato il direttore