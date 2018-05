Assaltano la sala slot in pieno centro col coltello e scappano col bottino

Scene da film in pieno giorno e in pieno centro, a due passi da piazza del Popolo e dal Comune di Ravenna e a meno di 48 ore dalla sanguinosa rissa avvenuta proprio nella piazza principale che ha portato a due arresti e due denunce. Lunedì mattina, intorno alle 10.45, tre persone sono entrate a volto coperto nella sala slot di via 4 Novembre, facendosi consegnare il denaro dalla dipendente del locale e brandendo un coltello.

Immediatamente è scattato l'allarme e sul posto si sono precipitate le volanti della Polizia e i Carabinieri di Ravenna, ma i tre si erano già dileguati. Le forze dell'ordine hanno ascoltato alcuni testimoni e la dipendente, comprensibilmente in stato di shock, e stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della sala e della zona per cercare di risalire ai colpevoli. Le indagini sono in mano al nucleo operativo e radiomobile dei Carabinieri e agli uomini della Polizia di Ravenna.