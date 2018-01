"Dacci tutti i soldi che hai": rapinato e chiuso nel bagno per ore, ritrovato in stato di shock

Prima la rapina con la pistola puntata addosso, poi la chiusura forzata nel bagno per quasi quattro ore. E' stato ritrovato in stato di shock il titolare di un'agenzia assicurativa di via Gioacchino Rasponi, a due passi da piazza del Popolo, che lunedì è stato vittima di due malviventi.

Verso le 13, poco prima della chiusura, due uomini si sono presentati nella filiale - dove si erano recati già domenica - e qui uno dei due, proprio come il giorno precedente, ha chiesto di poter andare in bagno, mentre l'altro ha continuato a parlare con il proprietario per chiedere un preventivo di un'assicurazione. Quando il secondo uomo è tornato dal bagno, l'altro "cliente" ha tirato fuori una pistola e ha intimato al titolare di consegnare tutti i soldi in suo possesso. L'uomo, spaventato, ha consegnato loro circa un centinaio di euro, tra quelli presenti nel fondo cassa e quelli che aveva nel suo portafoglio (l'incasso, invece, era già stato asportato dal titolare in vista dell'uscita dall'ufficio). Oltre ai contanti, i due hanno preso anche diversi moduli per assicurazione in bianco e alcuni titoli assicurativi, dopodichè hanno fatto alzare l'uomo spintonandolo e lo hanno portato nel bagno, dove lo hanno chiuso a chiave prima di scappare.

Il 52enne ha subito iniziato a urlare, ma gli uffici vicini erano già chiusi: l'uomo ha dovuto attendere fino alle 16.30, quando un lavoratore rientrando in ufficio ha sentito le urla e ha chiamato subito i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Ravenna, che hanno aperto la porta con un mazzo di chiavi di scorta. A livello precauzionale è intervenuta anche un'ambulanza del 118: il 52enne, in evidente stato di shock, ha però rifiutato il trasporto in ospedale. Ora i militari analizzeranno i filmati delle videocamere di sorveglianza della zona per cercare di risalire ai colpevoli.