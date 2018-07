Rapinano il barista con un coltello dopo la chiusura: beccati per il loro "strano" abbigliamento

Hanno atteso che il titolare chiudesse il bar, poi lo hanno raggiunto in un punto buio e lo hanno minacciato con delle armi facendosi consegnare l'incasso. Nella notte tra giovedì e venerdì, a Lugo, due cittardini marocchini residenti in zona hanno messo a punto una rapina a mano armata nei confronti del titolare di un bar della prima periferia, di nazionalità cinese.

I due stranieri, già noti alle forze dell'ordine, hanno aspettato che il titolare terminasse le operazioni di chiusura e pulizia del bar intorno alle 2 di notte, per poi avvicinarlo una volta uscito in una zona scarsamente illuminata. Mentre uno dei due faceva da palo il complice, minacciando la vittima con un coltello e una chiave a catena, si è fatto consegnare l’incasso della serata di circa 300 euro. Il barista, temendo per la propria incolumità, dopo aver consegnato il denaro ha tentato di allontanarsi, ma invano. Il rapinatore, infatti, lo avrebbe inseguito strappandogli di dosso anche la borsa che aveva con sè, per poi darsi alla fuga insieme al palo.

Proprio in quell'instante, però, stava transitando nei paraggi una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Lugo che, insospettita dall’abbigliamento degli stranieri (uno, nonostante le temperature attuali, indossava uno scaldacollo e l’altro dei guanti), ha intimato loro di fermasi per un controllo, ottenendo per tutta risposta la repentina fuga di entrambi in direzioni diverse. A quel punto i militari si sono precipitati a piedi all’inseguimento dei due riuscendo a raggiungerli e bloccarli, trovandoli ancora in possesso dell’arma bianca e dell’attrezzo utilizzati per compire la rapina poco prima, nonché dei 300 euro di refurtiva. Il proprietario del bar, rincuorato dall’ immediato intervento dei militari, si è avvicinato loro raccontando quanto accadutogli pochi minuti prima.

I due rapinatori, di 27 e 34 anni, sono stati tratti in arresto per rapina aggravata in concorso e, su disposizione della Procura della Repubblica di Ravenna, al termine dei dovuti accertamenti, condotti in carcere.