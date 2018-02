Tenta la rapina al bar armato di coltello: arrestato

Una rapina che sarebbe stata sventata per un pelo domenica sera. Poco dopo le 20, i gestori del Vin Vita Cafè di via Monfalcone hanno notato un uomo, che sarebbe stato in procinto di entrare nel loro locale, armato di coltello. I gestori hanno così agito velocemente barricandosi dentro il bar e richiedendo subito l'intervento dei Carabinieri.

Giunti sul posto, i militari hanno rintracciato il ricercato che si era allontanato in una strada poco distante dal locale. L'uomo, un 35enne italiano già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per tentata rapina. Sul luogo dell'evento si è portata anche una volante della Questura di Ravenna. Lunedì l'uomo comparirà davanti al giudice in Tribunale per il processo per direttissima.